W Australii mieszkańcy obszarów wokół Adelajdy zgłosili, że odczuli trzęsienie ziemi. Według ABC News, wstrząsy były odczuwalne rano.

Dane Geoscience Australia

Dane na stronie Geoscience Australia wskazują na trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,9. Według tych danych jego epicentrum znajdowało się w wodach na południe od Adelajdy. ABC zaznacza, że reporter nadal zbiera i weryfikuje szczegóły zdarzenia.

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Relacje mieszkańców

Słuchacze stacji radiowej 891 ABC Adelaide opowiedzieli o drżeniu i wstrząsach, które trwały kilka sekund. Kate z Reynella na południu Adelajdy powiedziała, że po przygotowaniu kawy i powrocie do łóżka poczuła ruch łóżka, a kawa się rozlała.

Brian z Goolwa poinformował, że doniczki z roślinami zaczęły wibrować. Jak powiedział, usłyszał również dudnienie.

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