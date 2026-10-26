В Австралии жители районов вокруг Аделаиды сообщили, что почувствовали землетрясение. По информации ABC News, толчки ощущались утром.

Данные Geoscience Australia

Данные на сайте Geoscience Australia указывают на землетрясение магнитудой 4,9. Согласно этим данным, его эпицентр находился в водах к югу от Аделаиды. ABC отмечает, что журналист продолжает собирать и проверять подробности происшествия.

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Свидетельства жителей

Слушатели радиостанции 891 ABC Adelaide рассказали о дрожании и толчках, которые длились несколько секунд. Кейт из Рейнеллы на юге Аделаиды сказала, что после того, как приготовила кофе и вернулась в постель, почувствовала движение кровати, а кофе разлился.

Брайан из Гулвы сообщил, что горшки с растениями начали вибрировать. По его словам, он также услышал гул.

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