Państwo Izrael poinformowało Wysoki Trybunał Sprawiedliwości, że części dwóch obiektów komercyjnych w pobliżu północnego wjazdu do Hebronu zostały wyburzone bez wcześniejszego wysłuchania. Władze wyjaśniły, że dowódca wojskowy uznał te prace za pilnie konieczne ze względów bezpieczeństwa, informuje Jerusalem Post.

Państwo przyznało również, że z powodu błędu nie umieściło na miejscu zawiadomienia o wyburzeniu. Właściciele firm Mustafa i Sufjan Kawasme oraz spółka Al-Quds Ceramics and Sanitary Ware zwrócili się do sądu o wstrzymanie prac. Zaprzeczają oni jakiemukolwiek udziałowi w ataku z 23 października, w którym zginęło dwóch izraelskich żołnierzy, i nazywają wyburzenia zbiorową karą.

Stanowiska stron w sądzie

Pozew dotyczy około 17 dunamów terenu komercyjnego z biurami, powierzchniami wystawowymi i towarami. Według skarżących wojsko nakazało usunięcie mienia przed wyburzeniem, nie przedstawiając pisemnego nakazu ani nie wyjaśniając procedury odwoławczej. Właściciele twierdzą, że w dniu ataku obiekt był zamknięty, z wyjątkiem ochroniarza, a napastnicy przeszli przez zamknięte bramy.

W odpowiedzi państwa wskazano, że napastnicy wykorzystywali fabrykę na jednej z działek jako schronienie i prowadzili ogień zza falistego ogrodzenia oraz sprzętu. Wojsko uznało budowle w pobliżu punktu kontrolnego za bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa. Prace obejmowały demontaż ogrodzenia przy obiekcie, z którego według wersji państwa korzystali napastnicy, a także wyburzenie ogrodzenia i kontenera biurowego na przeciwległej działce.

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Prace wstrzymano po złożeniu pozwu do sądu

Sędzia Gila Kanfi Steinitz początkowo zobowiązała państwo do przedstawienia odpowiedzi i wyraziła oczekiwanie, że powstrzyma się ono od zmiany sytuacji na miejscu do czasu kolejnej decyzji. Państwo oświadczyło, że opisane prace odbyły się, zanim władze otrzymały pozew i nakaz sądowy, a po ich otrzymaniu prace natychmiast wstrzymano.

Państwo dodało, że nie planuje natychmiastowych dalszych wyburzeń na tych dwóch obiektach. Jednocześnie oświadczyło, że wszelkie dalsze działania dotyczące nielegalnej zabudowy będą prowadzone zgodnie z ustalonymi procedurami.

Oddzielnie Stowarzyszenie Praw Obywatelskich w Izraelu, powołując się na władze palestyńskie, oświadczyło, że około 1 500 Palestyńczyków zostało zmuszonych do opuszczenia domów po ataku. Armia Izraela z kolei poinformowała, że mieszkańcom chcącym tymczasowo wyjechać zezwalano na przejście przez wyznaczone punkty kontrolne. Wojsko poinformowało również o przeszukaniu około 200 obiektów i zatrzymaniu 10 podejrzanych.

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