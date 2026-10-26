Государство Израиль сообщило Высшему суду справедливости, что части двух коммерческих объектов возле северного въезда в Хеврон были снесены без предварительного слушания. Власти объяснили это тем, что военный командующий счел работы срочно необходимыми по соображениям безопасности, сообщает Jerusalem Post.

Государство также признало, что из-за ошибки не разместило на месте уведомление о сносе. Владельцы предприятий Мустафа и Суфьян Кавасме, а также компания Al-Quds Ceramics and Sanitary Ware обратились в суд с требованием остановить работы. Они отрицают какую-либо причастность к нападению 23 октября, во время которого погибли двое израильских военных, и называют снос коллективным наказанием.

Позиции сторон в суде

Иск касается около 17 дунамов коммерческой территории с офисами, выставочными зонами и товарами. По словам заявителей, военные приказали вывезти имущество перед сносом, не предоставив письменного распоряжения и не объяснив процедуру обжалования. Владельцы утверждают, что в день нападения объект был закрыт, за исключением охранника, а нападавшие перелезли через запертые ворота.

В ответе государства указано, что нападавшие использовали фабрику на одном из участков в качестве укрытия и вели огонь из-за гофрированного ограждения и оборудования. Военные считали сооружения возле контрольно-пропускного пункта непосредственной угрозой безопасности. Работы предусматривали демонтаж ограждения на объекте, которым, по версии государства, воспользовались нападавшие, а также снос ограждения и офисного контейнера на противоположном участке.

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Работы остановили после обращения в суд

Судья Гила Канфи Штайниц сначала обязала государство предоставить ответ и выразила ожидание, что оно воздержится от изменения ситуации на месте до дальнейшего решения. Государство заявило, что описанные работы произошли до того, как власти получили иск и судебное постановление, а после их получения работы немедленно прекратили.

Государство добавило, что не планирует немедленного дальнейшего сноса на этих двух объектах. В то же время оно заявило, что любые дальнейшие меры в отношении незаконного строительства будут проводиться в соответствии с установленными процедурами.

Отдельно Ассоциация за гражданские права в Израиле, ссылаясь на палестинские власти, заявила, что примерно 1 500 палестинцев были вынуждены покинуть свои дома после нападения. Армия Израиля, в свою очередь, сообщила, что жителям, желавшим временно выехать, разрешали проходить через определенные контрольно-пропускные пункты. Военные также заявили об обысках примерно 200 объектов и задержании 10 подозреваемых.

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