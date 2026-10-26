以色列政府向高等法院表示，希伯伦北部入口附近两处商业设施的部分建筑在未举行事先听证的情况下被拆除。政府解释称，军事指挥官认为出于安全考虑，这些工程具有紧迫必要性，《耶路撒冷邮报》报道。

政府还承认，因失误未在现场张贴拆除通知。企业业主穆斯塔法·卡瓦斯梅和苏夫扬·卡瓦斯梅，以及Al-Quds Ceramics and Sanitary Ware公司向法院申请停止施工。他们否认与10月23日造成两名以色列军人死亡的袭击有任何关联，并称拆除是集体惩罚。

双方在法庭上的立场

该诉讼涉及约17杜纳姆的商业用地，包括办公室、展示区和商品。申请人称，军方在未提供书面命令、也未说明申诉程序的情况下，要求他们在拆除前搬离财产。业主称，袭击当天，除一名保安外，该设施处于关闭状态，袭击者翻越了上锁的大门。

政府的答复称，袭击者将其中一块地上的工厂用作掩体，并从波纹围栏和设备后方开火。军方认为检查站附近的建筑物构成直接安全威胁。工程包括拆除据政府称被袭击者使用的设施围栏，以及拆除对面地块上的围栏和办公集装箱。

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向法院申请后工程被叫停

法官吉拉·坎菲·施泰尼茨起初要求政府作出答复，并表示希望政府在进一步裁决前避免改变现场状况。政府称，所述工程发生在当局收到申请和法院命令之前，在收到后立即停止了施工。

政府补充称，目前不计划立即对这两处设施进行进一步拆除。同时，政府表示，任何针对违法建设的进一步措施都将依照既定程序进行。

另据以色列公民权利协会援引巴勒斯坦当局的说法，袭击发生后约有1,500名巴勒斯坦人被迫离开家园。以色列军方则表示，允许希望暂时离开的居民通过指定检查站。军方还称，对约200处设施进行了搜查，并拘留了10名嫌疑人。

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