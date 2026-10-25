В ОАЭ высокопоставленные чиновники ответили на критику Ирана в отношении кандидатуры эмиратского дипломата Ланы Нусейбе на пост генерального секретаря ООН. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в публикации в X поставил под сомнение ее программу.

Ответ чиновников ОАЭ

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что обсуждение программы Нусейбе уместно, однако комментарии Галибафа, по его мнению, лишены объективности. Он также сказал, что эти заявления игнорируют предназначение ООН как площадки для диалога и урегулирования конфликтов, а не для закрепления вражды и сведения счетов.

Как сообщает The National, Гаргаш назвал Нусейбе профессиональным дипломатом, известной стремлением преодолевать разногласия и отдавать приоритет дипломатии. Председатель комитета по вопросам обороны, внутренних и иностранных дел Федерального национального совета Али ан-Нуайми, в свою очередь, обвинил Галибафа в попытке поучать ОАЭ, сославшись на то, что он назвал иранским опытом «экспорта нестабильности».

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Гонка за пост главы ООН

Нусейбе присоединилась к гонке за пост главы ООН в прошлую среду, когда среди восьми других кандидатов не определился очевидный фаворит. По данным издания, ее кандидатуру поддержали страны Персидского залива и другие государства.

Второй и последний срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша заканчивается в конце года. Члены Совета Безопасности ООН уже провели несколько неформальных голосований по вопросу преемника, но пока не достигли консенсуса. Нусейбе пообещала добиваться смены поколений и реформировать ООН, определив более четкие приоритеты. В случае избрания она станет первой женщиной на посту генерального секретаря ООН и вторым представителем арабских стран после египтянина Бутроса Бутроса-Гали.

Лана Нусейбе была назначена послом ОАЭ при ООН в 2013 году. До этого она занимала несколько должностей в министерстве иностранных дел ОАЭ.

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