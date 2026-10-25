W ZEA wysokiej rangi urzędnicy odpowiedzieli na krytykę Iranu dotyczącą kandydatury emirackiej dyplomatki Lany Nusseibeh na stanowisko sekretarza generalnego ONZ. Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf w poście na X zakwestionował jej program.

Odpowiedź urzędników ZEA

Dyplomatyczny doradca prezydenta ZEA Anwar Gargash oświadczył, że dyskusja nad programem Nusseibeh jest właściwa, jednak komentarze Ghalibafa, jego zdaniem, nie są obiektywne. Powiedział również, że te wypowiedzi ignorują przeznaczenie ONZ jako platformy dialogu i rozwiązywania konfliktów, a nie utrwalania wrogości i wyrównywania rachunków.

Jak informuje The National, Gargash nazwał Nusseibeh profesjonalną dyplomatką, znaną z dążenia do przezwyciężania różnic i nadawania priorytetu dyplomacji. Ali Al Nuaimi, przewodniczący Komisji Obrony, Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych Federalnej Rady Narodowej, z kolei oskarżył Ghalibafa o próbę pouczania ZEA, powołując się na to, co nazwał irańskim doświadczeniem „eksportowania niestabilności”.

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Wyścig o stanowisko szefa ONZ

Nusseibeh dołączyła do wyścigu o stanowisko szefowej ONZ w ubiegłą środę, gdy wśród ośmiu innych kandydatów nie wyłonił się wyraźny faworyt. Według publikacji jej kandydaturę poparły państwa Zatoki Perskiej i inne kraje.

Druga i ostatnia kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa kończy się pod koniec roku. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ przeprowadzili już kilka nieformalnych głosowań w sprawie następcy, ale dotąd nie osiągnęli konsensusu. Nusseibeh obiecała dążyć do zmiany pokoleniowej i zreformować ONZ poprzez określenie wyraźniejszych priorytetów. Jeśli zostanie wybrana, będzie pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza generalnego ONZ i drugim przedstawicielem krajów arabskich po Egipcjaninie Butrosie Butrosie-Ghalim.

Lana Nusseibeh została mianowana ambasadorką ZEA przy ONZ w 2013 roku. Wcześniej zajmowała kilka stanowisk w ministerstwie spraw zagranicznych ZEA.

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