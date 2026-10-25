阿联酋高级官员回应了伊朗对阿联酋外交官拉娜·努塞贝担任联合国秘书长候选人的批评。伊朗议会议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫在X平台的一则帖文中质疑了她的政纲。

阿联酋官员的回应

阿联酋总统外交顾问安瓦尔·加尔加什表示，讨论努塞贝的政纲是恰当的，但在他看来，卡利巴夫的评论缺乏客观性。他还表示，这些言论忽视了联合国作为对话和解决冲突的平台这一宗旨，而不是用来固化敌意和清算旧账。

据《The National》报道，加尔加什称努塞贝是一名专业外交官，以致力于弥合分歧并优先推动外交而闻名。联邦国民议会国防、内政和外交事务委员会主席阿里·努艾米则指责卡利巴夫试图对阿联酋说教，并提及他所称的伊朗“输出不稳定”的经历。

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联合国领导人职位之争

努塞贝于上周三加入角逐联合国领导人职位的行列，当时另外八名候选人中尚未出现明显热门人选。据该媒体报道，她的候选资格获得了波斯湾国家及其他国家的支持。

现任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的第二个也是最后一个任期将于今年年底结束。联合国安理会成员已就继任者举行数次非正式投票，但尚未达成共识。努塞贝承诺推动代际更替，并通过确定更明确的优先事项来改革联合国。如果当选，她将成为首位担任联合国秘书长的女性，也是继埃及人布特罗斯·布特罗斯-加利之后第二位来自阿拉伯国家的秘书长。

拉娜·努塞贝于2013年被任命为阿联酋常驻联合国大使。在此之前，她曾在阿联酋外交部担任多个职务。

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