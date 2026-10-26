赫格塞思将访问菲律宾出席东盟防长会议——《南华早报》

五角大楼负责人皮特·赫格塞思将于本周访问菲律宾，届时他将参加东盟各国国防部长与对话伙伴的会议，并举行双边和多边会谈。五角大楼宣布了此次行程，据《南华早报》报道。

宿务会谈

东盟国防部长与八个对话伙伴的会议将在宿务举行。五角大楼表示，赫格塞思的参与旨在重申美国致力于通过实力维护太平洋地区和平的承诺。

美国国防部门还表示，会谈旨在加强威慑，发展关键联盟和伙伴关系，并扩大地区国家之间的责任分担。

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地区背景

此次访问正值华盛顿努力加强印太地区安全联系之际，此前预计美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平将在深圳举行会晤。预计特朗普将前往中国参加亚太经济合作组织峰会。

下个月，菲律宾将在马尼拉主办年度东盟峰会。菲律宾驻美国大使何塞·曼努埃尔·罗慕尔德兹表示，在相关活动期间，美国、菲律宾、澳大利亚和日本参加的非正式Squad小组可能举行会晤。华盛顿还确认将举行由美国、澳大利亚、印度和日本参加的Quad会议。

赫格塞思此行正值马尼拉和北京因在南海的相互竞争主张而关系紧张之际。这场争端伴随着菲律宾和中国船只在争议地物附近发生的一系列冲突。

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