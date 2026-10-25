Избирательный штаб президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы заявил, что обратится в Высший избирательный суд страны (TSE) с просьбой продлить время голосования на президентских выборах. Причиной назвали сообщения о сокращении автобусного сообщения в Сан-Паулу и Салвадоре, из-за которого часть избирателей могла не успеть добраться до участков.

Как сообщает The Rio Times, координатор юридической команды Лулы Марку Аурелиу де Карвалью заявил, что избиратели в обоих городах сталкивались с длительным ожиданием транспорта. По его словам, некоторые пассажиры ждали автобус более часа.

Обращение в избирательный суд

Федерация партий, поддерживающих Лулу, ранее подала отдельное ходатайство о продлении голосования до 19:00 по времени Бразилиа в Салвадоре, Фейра-ди-Сантане и Лауру-ди-Фрейтасе. На момент публикации Высший избирательный суд еще не принял решение по этому запросу.

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Обычное время окончания голосования в Бразилии — 17:00 по времени Бразилиа. Кампания Лулы ожидала срочного заседания полного состава суда, чтобы рассмотреть возможность продления работы избирательных участков.

Спор из-за автобусов

Штаб Лулы заявил, что в Сан-Паулу на маршруты вышло около 60% автобусов, несмотря на судебное требование обеспечить полноценное транспортное обслуживание. Городские власти в то же время сообщили, что накануне распорядились, чтобы перевозчики работали по графику буднего дня с резервом не менее 10% транспорта.

В Салвадоре, по данным издания, по меньшей мере 75 автобусов не выехали из депо. Городской департамент мобильности объяснил остановку спором из-за наклеек на автобусах с номером 13 — избирательным номером Лулы. Региональный избирательный суд штата Баия распорядился немедленно восстановить полное движение автобусов, предусмотрев штраф в 1 млн реалов за каждый час неисполнения решения.

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