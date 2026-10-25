巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的竞选团队表示，将请求该国最高选举法院（TSE）延长总统选举的投票时间。其理由是，有报道称圣保罗和萨尔瓦多的公交服务减少，导致部分选民可能未能及时抵达投票站。

据《The Rio Times》报道，卢拉法律团队协调人马尔科·奥雷利奥·德·卡瓦略表示，两座城市的选民都面临长时间等候交通工具的情况。他说，一些乘客等候公交车超过一小时。

向选举法院提出请求

支持卢拉的政党联盟此前已单独提出请求，要求将萨尔瓦多、费拉迪圣安娜和劳鲁迪弗雷塔斯的投票时间延长至巴西利亚时间19:00。截至发稿时，最高选举法院尚未就该请求作出决定。

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巴西通常的投票结束时间为巴西利亚时间17:00。卢拉的竞选团队预计法院全体法官将召开紧急会议，以审议延长投票站开放时间的可能性。

围绕公交车的争议

卢拉竞选团队表示，尽管法院要求确保全面的交通服务，圣保罗实际上路运营的公交车约为60%。与此同时，市政府表示，前一天已命令运营商按照工作日时刻表运营，并保留至少10%的车辆作为备用。

据该媒体报道，在萨尔瓦多，至少75辆公交车没有驶出车库。市交通部门解释称，停运是由公交车上印有数字13的贴纸引发的争议所致——13是卢拉的选举号码。巴伊亚州地区选举法院下令立即恢复全部公交运营，并规定每延迟执行该裁决一小时罚款100万雷亚尔。

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