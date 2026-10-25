Sztab prezydenta Brazylii Luiza Inácia Luli da Silvy oświadczył, że zwróci się do Najwyższego Sądu Wyborczego kraju (TSE) z prośbą o przedłużenie czasu głosowania w wyborach prezydenckich. Jako powód wskazano doniesienia o ograniczeniu komunikacji autobusowej w São Paulo i Salvadorze, przez które część wyborców mogła nie zdążyć dotrzeć do lokali wyborczych.

Jak informuje The Rio Times, koordynator zespołu prawnego Luli, Marco Aurélio de Carvalho, powiedział, że wyborcy w obu miastach mierzyli się z długim oczekiwaniem na transport. Według niego niektórzy pasażerowie czekali na autobus ponad godzinę.

Wniosek do sądu wyborczego

Federacja partii popierających Lulę wcześniej złożyła odrębny wniosek o przedłużenie głosowania do godziny 19:00 czasu brasíliańskiego w Salvadorze, Feira de Santana i Lauro de Freitas. W chwili publikacji Najwyższy Sąd Wyborczy nie podjął jeszcze decyzji w sprawie tego wniosku.

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Zwykła godzina zakończenia głosowania w Brazylii to 17:00 czasu brasíliańskiego. Sztab Luli oczekiwał na pilne posiedzenie pełnego składu sądu, aby rozpatrzyć możliwość przedłużenia pracy lokali wyborczych.

Spór o autobusy

Sztab Luli oświadczył, że w São Paulo na trasy wyjechało około 60% autobusów, mimo sądowego wymogu zapewnienia pełnej obsługi transportowej. Władze miasta jednocześnie poinformowały, że dzień wcześniej nakazały przewoźnikom pracować według rozkładu dnia powszedniego z rezerwą wynoszącą co najmniej 10% pojazdów.

W Salvadorze, według publikacji, co najmniej 75 autobusów nie wyjechało z zajezdni. Miejski departament mobilności wyjaśnił wstrzymanie kursów sporem dotyczącym naklejek na autobusach z numerem 13 — numerem wyborczym Luli. Regionalny Sąd Wyborczy stanu Bahia nakazał natychmiastowe przywrócenie pełnego ruchu autobusów, przewidując karę w wysokości 1 mln reali za każdą godzinę niewykonania decyzji.

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