В ЮАР 11 октября в возрасте 71 года умерла Лиза Ки — режиссёр документального кино, бывший директор Weekly Mail Film Festival и участница развития сценарной программы Scrawl. О смерти Ки, которая в течение семи лет возглавляла фестиваль в Йоханнесбурге, сообщает Daily Maverick.

Фестивали против цензуры

Ки возглавила Weekly Mail Film Festival в 1988 году, через год после его основания. Программа фестиваля включала запрещённые документальные ленты о борьбе против апартеида, международное кино и восстановленные работы из истории южноафриканского кинематографа. Организаторы добивались разрешений на показ запрещённых фильмов и исключений от Апелляционного совета по публикациям.

В 1993 году Ки вместе с командой организовала в театре Wits фестиваль Limits of Liberty, посвящённый противодействию цензуре. На нём, в частности, должны были показать «Последнее искушение Христа» Пола Шредера и «Сало, или 120 дней Содома» Пьера Паоло Пазолини. Фестиваль поднимал вопросы о границах разрешённого и запрещённого в будущей ЮАР после апартеида.

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Документальное кино и исследования

После выборов 1994 года финансирование фестиваля иссякло, и Ки сосредоточилась на собственных документальных проектах. Она сняла 10 фильмов, часть из которых была эпизодами сериалов. Лента The Furiosis 1998 года, оказавшая наибольшее влияние среди её работ, рассказывала о Димитри Цафендасе, который в 1966 году убил премьер-министра ЮАР Хендрика Фервурда.

Ки также работала над фильмом The Man Who Knew Too Much 2002 года о Вутере Бассоне, руководителе южноафриканской программы химического оружия, которого в том году оправдали. Она регулярно навещала Цафендаса до его смерти в 1999 году и в представлении в Комиссию правды и примирения заявляла о жестоком обращении с ним во время заключения.

Последней работой Ки стали исследования и написание материалов для семисерийного проекта Мэнди Джейкобсон The Trials of Winnie Mandela, который недавно показали на Netflix. В возрасте 50 лет она также получила степень магистра по этномузыкологии.

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