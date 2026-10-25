Liza Key, reżyserka filmów dokumentalnych, była dyrektorka Weekly Mail Film Festival oraz uczestniczka rozwoju programu scenariuszowego Scrawl, zmarła w RPA 11 października w wieku 71 lat. O śmierci Key, która przez siedem lat kierowała festiwalem w Johannesburgu, poinformował Daily Maverick.

Festiwale przeciwko cenzurze

Key objęła kierownictwo Weekly Mail Film Festival w 1988 roku, rok po jego założeniu. Program festiwalu obejmował zakazane filmy dokumentalne o walce z apartheidem, kino międzynarodowe oraz odrestaurowane dzieła z historii południowoafrykańskiej kinematografii. Organizatorzy starali się o zezwolenia na pokazy zakazanych filmów i wyjątki od decyzji Rady Odwoławczej ds. Publikacji.

W 1993 roku Key wraz z zespołem zorganizowała w Wits Theatre festiwal Limits of Liberty, poświęcony przeciwdziałaniu cenzurze. Planowano na nim pokazać między innymi „Ostatnie kuszenie Chrystusa” Paula Schradera oraz „Salò, czyli 120 dni Sodomy” Piera Paola Pasoliniego. Festiwal stawiał pytania o granice tego, co dozwolone i zakazane, w przyszłej RPA po apartheidzie.

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Film dokumentalny i badania

Po wyborach w 1994 roku fundusze na festiwal się wyczerpały, a Key skoncentrowała się na własnych projektach dokumentalnych. Zrealizowała 10 filmów, z których część była odcinkami seriali. Film The Furiosis z 1998 roku, który miał największy wpływ spośród jej prac, opowiadał o Dimitrim Tsafendasie, który w 1966 roku zabił premiera RPA Hendrika Verwoerda.

Key pracowała również nad filmem The Man Who Knew Too Much z 2002 roku o Wouterze Bassonie, kierowniku południowoafrykańskiego programu broni chemicznej, który został w tym roku uniewinniony. Regularnie odwiedzała Tsafendasa aż do jego śmierci w 1999 roku, a w wystąpieniu przed Komisją Prawdy i Pojednania mówiła o brutalnym traktowaniu go podczas uwięzienia.

Ostatnią pracą Key były badania i pisanie materiałów do siedmioczęściowego projektu Mandy Jacobson The Trials of Winnie Mandela, który niedawno pokazano na Netflixie. W wieku 50 lat uzyskała także tytuł magistra etnomuzykologii.

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