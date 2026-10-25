纪录片导演、Weekly Mail Film Festival前负责人以及Scrawl编剧项目发展参与者莉萨·基于10月11日在南非去世，享年71岁。基曾领导约翰内斯堡的该电影节长达七年；她的死讯由《每日前卫报》报道。

反对审查的电影节

基于1988年接管Weekly Mail Film Festival，即该电影节创办一年后。电影节节目包括有关反抗种族隔离斗争的禁映纪录片、国际电影以及南非电影史上修复的作品。组织者争取获得放映禁片的许可，以及出版物上诉委员会的豁免。

1993年，基与团队在Wits Theatre举办了Limits of Liberty电影节，致力于反对审查制度。电影节原计划放映保罗·施雷德的《基督最后的诱惑》和皮埃尔·保罗·帕索里尼的《索多玛120天》。该电影节提出了关于未来后种族隔离时代南非允许与禁止界限的问题。

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纪录片与研究

1994年选举后，电影节的资金耗尽，基开始专注于自己的纪录片项目。她拍摄了10部影片，其中一些是系列作品的单集。她1998年的影片The Furiosis是其作品中影响最大的一部，讲述了迪米特里·察芬达斯的故事；后者于1966年杀害了南非总理亨德里克·弗沃德。

基还参与制作了2002年的影片The Man Who Knew Too Much，讲述南非化学武器项目负责人沃特·巴松；巴松于当年被判无罪。她经常探望察芬达斯，直至他于1999年去世，并在提交给真相与和解委员会的材料中称，他在监禁期间受到虐待。

基最后的工作是为曼迪·雅各布森的七集项目The Trials of Winnie Mandela进行研究和撰写材料，该项目最近已在Netflix播出。她还在50岁时获得了民族音乐学硕士学位。

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