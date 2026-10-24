Zgromadzenie Narodowe Kenii odrzuciło zmiany w ordynacji wyborczej, które przewidywały mechanizm transmisji na żywo wyników wyborów prezydenckich w miarę ich liczenia i ogłaszania w okręgach wyborczych. Decyzję podjęto podczas rozpatrywania projektu Elections (Amendment) Bill, 2024, który po wprowadzonych poprawkach ma wrócić do Senatu.

Propozycje dotyczące transmisji wyników

Jak informuje Nation Kenya, poseł z South Suba Caroli Omondi zaproponował zobowiązanie Niezależnej Komisji Wyborczej i Granic Kenii (IEBC) do organizowania w krajowym centrum zliczania transmisji i wyświetlania wyników wyborów prezydenckich ogłoszonych w okręgach, a także głosów diaspory.

Jego propozycje miały uzupełnić zmiany wcześniej poparte przez Senat w sprawie zliczania i przekazywania wyników prezydenckich. Posłowie Zgromadzenia Narodowego odrzucili je jednak, ponieważ wcześniej usunęli cały artykuł 22 projektu ustawy, do którego odnosiły się te poprawki.

Spór dotyczący obowiązującego przepisu

Zgromadzenie Narodowe oświadczyło, że nie zakazało transmisji wyników na żywo: jego zdaniem nadal przewiduje ją art. 39(1G) ustawy o wyborach. Przepis ten stanowi, że komisja ma stworzyć mechanizm transmisji wyników ogłoszonych w lokalach wyborczych, lecz dane te są przeznaczone wyłącznie do informowania opinii publicznej i nie stanowią podstawy do oficjalnego ogłoszenia wyników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie Nation Kenya zaznacza, że Wysoki Sąd uznał ten przepis za niekonstytucyjny, ponieważ umniejszał znaczenie wyników z lokali wyborczych, które skarżący w sądzie określali jako ostateczne. Następnie IEBC zaleciła parlamentowi przyjęcie nowego ustawodawstwa, które umożliwiłoby transmisję bez sprzeczności z orzeczeniem sądu. Lider większości Kimani Ichung’wah stwierdził natomiast, że art. 39(1G) nie został uznany za niekonstytucyjny i pozostaje w mocy.

Inne zmiany w projekcie ustawy

Posłowie zatwierdzili także wymóg, aby IEBC przedkładała obu izbom parlamentu poddane audytowi rejestry wyborców w ciągu 14 dni od otrzymania odpowiedniego raportu oraz publikowała go na stronie internetowej komisji. Osobno wprowadzili przepisy dotyczące procedury badania przez sądy dowodów elektronicznych w sporach wyborczych, w tym serwerów, kart pamięci i dzienników zapisów.

Ponadto Zgromadzenie Narodowe odrzuciło propozycję utworzenia odrębnego rejestru wyborców, którzy zmienili lokal wyborczy, a także nie poparło inicjatywy IEBC dotyczącej zwiększenia maksymalnej liczby wyborców w jednym lokalu z 700 do 1000.

Czytaj nas na