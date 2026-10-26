W Japonii zmarł były premier Yasuo Fukuda — The Japan Times

W Japonii w wieku 90 lat zmarł były premier Yasuo Fukuda. O śmierci polityka poinformował The Japan Times w materiale opublikowanym 26 października 2026 roku.

Relacje z Chinami

Gazeta zaznaczyła, że Fukuda pracował nad poprawą relacji między Japonią a Chinami. W publikacji nazwano go byłym szefem japońskiego rządu.

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Rodzina polityczna

Yasuo Fukuda był synem byłego japońskiego przywódcy Takeo Fukady. We wrześniu 2007 roku objął stanowisko premiera i został pierwszym w kraju premierem drugiego pokolenia.

W materiale opublikowano również fotografię Reutersa, na której Fukuda przemawia podczas wywiadu w Tokio w styczniu 2015 roku. Zdjęcie przedstawia polityka kilka lat po tym, jak stanął na czele rządu Japonii.

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