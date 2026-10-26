W Bahawalpurze w Pakistanie policja zarejestrowała sprawę o zabójstwo przeciwko konstablowi Wasimowi i jego domniemanym wspólnikom w związku ze śmiercią Nabili Bibi. Jak informuje Dawn, do incydentu doszło w niedzielę we wsi Muhammad-Naich, na obszarze obsługiwanym przez komisariat policji Channigoth.

Zeznanie krewnego zmarłej

Zawiadamiający Abid Hussain powiedział policji, że udał się wraz ze swoją krewną Nabilą Bibi do konstabla Wasima. Według jego słów chcieli złożyć skargę na domniemane pobicie 15-letniego syna Hussaina, Zaina, podczas turnieju siatkówki.

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Hussain twierdzi, że Wasim, jego kuzyn Shafiq oraz inne osoby pobili Nabilę Bibi, po czym zmarła ona na miejscu. Okoliczności te są wersją zawiadamiającego w sprawie.

Działania policji

Policja w Channigoth zarejestrowała sprawę o zabójstwo i skierowała ciało kobiety na badanie sądowo-medyczne. Według policji podejrzani opuścili miejsce zdarzenia.

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