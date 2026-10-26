В Бахавалпуре, Пакистан, полиция зарегистрировала дело об убийстве против констебля Васима и его предполагаемых сообщников в связи со смертью Набилы Биби. Как сообщает Dawn, инцидент произошел в воскресенье в деревне Мухаммад-Наич на территории, которую обслуживает полицейский участок Чаннигот.

Заявление родственника погибшей

Заявитель Абид Хуссейн рассказал полиции, что пришел вместе со своей родственницей Набилой Биби к констеблю Васиму. По его словам, они хотели пожаловаться на предполагаемое избиение 15-летнего сына Хуссейна Зайна во время волейбольного турнира.

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Хуссейн утверждает, что Васим, его двоюродный брат Шафик и другие люди избили Набилу Биби, после чего она умерла на месте. Эти обстоятельства являются версией заявителя по делу.

Действия полиции

Полиция Чаннигота зарегистрировала дело об убийстве и направила тело женщины на судебно-медицинскую экспертизу. По данным полиции, подозреваемые покинули место происшествия.

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