肯尼亚国民议会否决了选举立法修正案。该修正案原计划建立机制，在总统选举结果于各选区计票和宣布时进行直播。该决定是在审议《2024年选举（修正）法案》期间作出的；该法案经修正后将被送回参议院。

有关直播结果的提议

据Nation Kenya报道，南苏巴议员卡罗利·奥蒙迪提议，要求肯尼亚独立选举和边界委员会（IEBC）在国家计票中心组织播出和展示各选区宣布的总统选举结果，以及海外侨民的投票结果。

他的提议原本旨在补充参议院此前支持的、有关总统选举结果计票和传输的修正案。然而，国民议会议员否决了这些提议，因为他们此前已删除了法案中这些修正案所援引的整个第22条。

关于现行条款的争议

国民议会表示，其并未禁止对结果进行直播：在其看来，《选举法》第39(1G)条仍对此作出了规定。该条款规定，委员会必须建立播出投票站宣布结果的机制，但这些数据仅用于向公众提供信息，不能作为正式宣布结果的依据。

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与此同时，Nation Kenya指出，高等法院认定该条款违宪，因为它削弱了投票站结果的重要性，而法庭申请人称这些结果为最终结果。此后，IEBC建议议会通过新立法，以便在不与法院裁决相抵触的情况下允许直播。多数党领袖金马尼·伊春格瓦则表示，第39(1G)条并未被认定违宪，且仍然有效。

法案的其他修改

议员还批准了一项要求：IEBC须在收到相关报告后14天内，向议会两院提交经审计的选民名册，并在委员会网站上公布该报告。此外，他们还加入了有关法院在选举争议中审查电子证据程序的条款，其中包括服务器、存储卡和记录日志。

此外，国民议会否决了建立已更换投票站选民单独名册的提议，也未支持IEBC将单个投票站选民人数上限从700人提高至1000人的倡议。

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