W Sudanie w wyniku ataków dronów od 1 do 21 października zginęło co najmniej 306 osób, a setki zostały ranne. Poinformowało o tym 23 października Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, jak podaje The Rio Times.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk oświadczył, że drony już powodują większość związanych z konfliktem śmierci cywilów w Sudanie w tym roku. Według ONZ ataki przeprowadzały zarówno armia sudańska, jak i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia. Wśród celów były budynki mieszkalne, targowiska, szpitale, miejsca pobytu osób przesiedlonych, elektrownie i źródła wody.

Największe straty

Najbardziej śmiercionośnym epizodem był ponowny atak na ciężarówkę transportową w Dibabi, w stanie Kordofan Zachodni, 18 października. ONZ naliczyła co najmniej 139 zabitych. Źródła Reutersa oceniały liczbę ofiar tego ataku na 145 osób.

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Następnego dnia dron zaatakował targ Amiet w spornym rejonie Abyei, do którego roszczą sobie prawa Sudan i Sudan Południowy. ONZ podała, że zginęło ponad 80 osób, podczas gdy pełniący obowiązki ministra informacji Abyei przekazał Reutersowi liczbę 153 ofiar. Organizacja Lekarze bez Granic oświadczyła, że udzieliła pomocy ponad 20 poszkodowanym, w tym osobom z oparzeniami. Według urzędnika Abyei około 8 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Spory dotyczące odpowiedzialności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Sudanu Południowego oskarżyło armię sudańską o atak na targ i wezwało ambasadora Sudanu. Sudańskie MSZ oświadczyło 22 października, że armia nie ma związku z incydentem.

Nienazwany wysoki rangą przedstawiciel sudańskich wojsk twierdził w komentarzu dla Associated Press, że armia rzekomo zaatakowała cysterny z paliwem, które przybyły z Sudanu Południowego dla Sił Szybkiego Wsparcia. Twierdzenie to nie zostało niezależnie potwierdzone. Równoległa administracja powiązana z Siłami Szybkiego Wsparcia wezwała ONZ do przeprowadzenia dochodzenia.

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