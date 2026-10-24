ООН заявила про щонайменше 306 загиблих від дронів у Судані — The Rio Times

У Судані внаслідок ударів безпілотників із 1 до 21 жовтня загинули щонайменше 306 людей, ще сотні дістали поранення. Про це 23 жовтня повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини, передає The Rio Times.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що безпілотники вже спричиняють більшість пов’язаних із конфліктом смертей цивільних у Судані цього року. За даними ООН, удари завдавали як суданська армія, так і воєнізовані Сили швидкої підтримки. Серед цілей були житлові будинки, ринки, лікарні, місця перебування переміщених осіб, електростанції та джерела води.

Найбільші втрати

Найсмертоноснішим епізодом став повторний удар по транспортній вантажівці в Дібабі, штат Західний Кордофан, 18 жовтня. ООН нарахувала щонайменше 139 загиблих. Джерела Reuters оцінювали кількість жертв цього нападу у 145 осіб.

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Наступного дня безпілотник атакував ринок Аміет у спірному районі Аб’єй, на який претендують Судан і Південний Судан. ООН повідомила про понад 80 загиблих, тоді як виконувач обов’язків міністра інформації Аб’єя назвав Reuters цифру у 153 жертви. Організація «Лікарі без кордонів» заявила, що надала допомогу більш як 20 постраждалим, зокрема людям з опіками. За словами посадовця Аб’єя, близько 8 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Суперечки щодо відповідальності

Міністерство закордонних справ Південного Судану звинуватило в ударі по ринку суданську армію та викликало посла Судану. Суданське МЗС 22 жовтня заявило, що армія не має стосунку до інциденту.

Неназваний високопосадовець суданських військових у коментарі Associated Press стверджував, що армія нібито атакувала паливні цистерни, які прибули з Південного Судану для Сил швидкої підтримки. Це твердження не було незалежно підтверджене. Паралельна адміністрація, пов’язана із Силами швидкої підтримки, закликала ООН провести розслідування.

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