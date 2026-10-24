联合国人权事务高级专员办事处10月23日表示，10月1日至21日期间，苏丹无人机袭击造成至少306人死亡，另有数百人受伤。据《The Rio Times》报道。

联合国人权事务高级专员福尔克尔·蒂尔克表示，无人机已经造成今年苏丹大多数与冲突相关的平民死亡。联合国称，苏丹军队和准军事组织快速支援部队均发动了袭击。目标包括住宅楼、市场、医院、流离失所者安置点、发电站和水源。

最大损失

最致命的一起事件发生在10月18日，当时位于西科尔多凡州迪巴比的一辆运输卡车遭到再次袭击。联合国统计至少139人死亡。路透社消息人士估计，此次袭击的死亡人数为145人。

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次日，一架无人机袭击了存在争议的阿卜耶伊地区的阿米耶特市场，苏丹和南苏丹均声称拥有该地区主权。联合国报告称，超过80人死亡；而阿卜耶伊代理新闻部长向路透社表示，死亡人数为153人。无国界医生组织表示，其已向20多名伤者提供援助，其中包括烧伤人员。阿卜耶伊一名官员称，约8000人被迫离开家园。

责任归属争议

南苏丹外交部指责苏丹军队实施了对市场的袭击，并召见了苏丹大使。苏丹外交部10月22日表示，军队与该事件无关。

一名未具名的苏丹军方高级官员在接受美联社采访时称，军队据称袭击了从南苏丹运抵、供快速支援部队使用的燃料罐车。这一说法尚未得到独立证实。与快速支援部队有关联的平行政府呼吁联合国展开调查。

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