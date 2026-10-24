肯尼亚海岸的渔民反对在印度洋发布强风和海况恶劣预警后暂停捕鱼七天的提议。他们担心，停工将使其家庭失去收入和食物，Nation Kenya报道。

危险海况预警

肯尼亚气象部门呼吁渔民、船只运营商、游客及其他沿海水域使用者在未来七天内格外谨慎。预报显示，沿海和海上水域将出现强风和高浪。

该部门预测风速为每秒2至12米，约为4至24节。在一些开阔区域，海面可能非常汹涌，对航行构成危险，尤其是对小型渔船。

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渔民称将失去收入

蒙巴萨老城区的渔民表示，由于生活成本高以及对海产品的需求，他们很难完全停止工作。他们指出，此前暂停捕鱼已经给一些家庭带来困难，这些家庭数天无法出海。

来自蒙巴萨的渔民哈伦·阿里表示，在海况恶劣时，船上人员认为自己的生存机会是五五开。另一名来自基博科尼的渔民马苏德·拉希德指出，大约十人依靠一艘船维持生计。

肯尼亚海岸警卫队总干事布鲁诺·希奥索呼吁沿海居民、渔民和游客遵守安全规定，并留意官方预警。执法和紧急事务主任罗泽琳·马佩萨建议渔民在非必要情况下不要出海，并表示将部署海岸警卫队官员以确保落实这一呼吁。

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