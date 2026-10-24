Рыбаки на побережье Кении выступили против предложения приостановить лов рыбы на семь дней после предупреждения о сильном ветре и бурном море в Индийском океане. Они опасаются, что перерыв в работе лишит их семьи доходов и продовольствия, сообщает Nation Kenya.

Предупреждение об опасном море

Метеорологическая служба Кении призвала рыбаков, операторов лодок, туристов и других пользователей прибрежных вод проявлять особую осторожность в течение следующих семи дней. По прогнозу, в прибрежных и морских водах ожидаются сильный ветер и высокие волны.

Ведомство прогнозирует ветер от 2 до 12 метров в секунду, или примерно от 4 до 24 узлов. В некоторых открытых районах море может быть очень бурным, что будет представлять опасность для судоходства, прежде всего для малых рыболовных судов.

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Рыбаки говорят о потере заработка

Рыбаки из Старого города Момбасы заявили, что из-за высокой стоимости жизни и спроса на морепродукты им сложно полностью прекратить работу. Они напомнили, что предыдущее приостановление рыболовства уже вызвало трудности для семей, которые несколько дней не могли выходить в море.

Рыбак Харун Али из Момбасы рассказал, что при бурном море люди в лодке оценивали свои шансы на выживание как 50 на 50. Другой рыбак, Масуд Рашид из Кибокони, отметил, что от одной лодки зависят около десяти человек.

Генеральный директор Береговой охраны Кении Бруно Шиосо призвал жителей побережья, рыбаков и туристов соблюдать правила безопасности и учитывать официальные предупреждения. Директор по вопросам правоприменения и чрезвычайных ситуаций Розелин Мапеса посоветовала рыбакам не выходить в море без крайней необходимости и заявила, что для обеспечения соблюдения этого призыва привлекут офицеров береговой охраны.

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