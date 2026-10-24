巴西选举法院下令从社交媒体删除视频，视频中三名被拘留者身穿支持总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的T恤。高级选举法院成员埃斯特拉·阿兰尼亚于10月23日作出这一决定，距离总统选举第二轮投票还有两天。正如The Rio Times报道，法院认定这些帖文不当将卢拉的劳工党与犯罪联系在一起。

哪些视频必须删除

这些录像是在圣保罗州皮拉西卡巴市发生拘留后拍摄的，画面显示两名成年人和一名17岁少年。他们的T恤上写着：“Apeoesp教师与卢拉同在”。该命令涵盖X和Instagram上的帖子，以及WhatsApp频道“Tropa do Flávio”中的发布内容。

据该媒体报道，发布视频的是当选进入议会上院的参议员：Progressistas党的吉列尔梅·德里特，以及自由党的卡洛斯·若尔迪。自由党支持总统候选人弗拉维奥·博索纳罗。卢拉的联盟向法院提出了紧急申请。

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法院立场与调查

阿兰尼亚表示，帖文内容将劳工党与犯罪之间的联系呈现为既定事实。她指出，仅凭嫌疑人身穿候选人的T恤，并不能证明他们与该候选人或其政党存在联系。法官认为，此类材料原则上超出了政治和选举批评的范围。

被拘留者穿上这些T恤的具体情况仍在调查中。军警被指控在拦下三人后，涉嫌强迫他们穿上这些T恤。未成年人的母亲称，她的儿子离家时穿着一件蓝色上衣，而警方据称强迫他换衣服。

民警已就可能存在的威胁、胁迫和滥用职权事实登记立案。军警监察专员也启动了调查。法院的决定涉及视频的传播，而非被拘留者是否有罪或警察的行为。

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