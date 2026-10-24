巴勒斯坦民族权力机构呼吁国际社会就以色列安全部队在巴勒斯坦希伯伦、以色列占领的约旦河西岸的行动进行干预。以色列军队在希伯伦附近发生针对军人的袭击后，在该市展开了一项其称为反恐的行动，《明镜周刊》报道。

巴勒斯坦民族权力机构表示，驱逐居民、拆除房屋和建筑物，以及封锁希伯伦地区的城镇，属于集体惩罚。巴勒斯坦外交部要求采取具体的威慑措施。该机构认为，局势升级不会带来安全或和平，只会加剧紧张局势。

袭击军人及城市封锁

周五上午，两名男子在希伯伦附近的一处检查站，使用手枪和自动步枪向以色列军人开火。据以色列军方称，两名年龄分别为20岁和23岁的军人死亡，另有三人受伤。袭击者被击毙。

此后，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡下令全面封锁希伯伦。军方和国内安全部门辛贝特报告称，已在数十个地点开展行动。安全部队正在进行搜查和讯问，并表示正在搜寻和摧毁恐怖主义基础设施。他们还拆除了被其称为非法且可能构成安全威胁的建筑物。

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关于被驱逐家庭的数据

在艾因迪尔巴哈地区，房屋上被标记了X，意味着居民将被驱逐，其中一栋建筑可能被军方占用。店主沙维尔·阿特-塔米米告诉法新社，军人在凌晨约1点叫醒了他，并给他和其他居民两小时离开该地区。他说，他只能带走衣物和官方文件。

希伯伦省长哈立德·杜丁报告称，有150个家庭被驱逐。市长优素福·贾阿巴里和巴勒斯坦活动人士伊萨·阿姆罗估计其数量为250个家庭。贾阿巴里表示，市政府将为流离失所者提供住房和必要援助。

哈马斯欢迎这起针对以色列军人的袭击，称其为英勇行动，但没有宣称对此负责。没有迹象表明巴勒斯坦民族权力机构参与了此次袭击。

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