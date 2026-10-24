Administracja Palestyńska wezwała społeczność międzynarodową do interwencji w związku z działaniami izraelskich sił bezpieczeństwa w Hebronie w Palestynie, na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu. Izraelska armia rozpoczęła w mieście operację, którą nazywa antyterrorystyczną, po ataku na wojskowych w pobliżu Hebronu, informuje Der Spiegel.

Administracja Palestyńska oświadczyła, że wysiedlanie mieszkańców, burzenie domów i budowli, a także blokowanie miast w rejonie Hebronu stanowią zbiorową karę. Palestyńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zażądało konkretnych środków odstraszających. Zdaniem administracji eskalacja nie zapewni bezpieczeństwa ani pokoju, lecz jedynie zwiększy napięcia.

Atak na wojskowych i blokada miasta

W piątek rano dwóch mężczyzn otworzyło ogień z pistoletu i karabinu automatycznego do izraelskich wojskowych na punkcie kontrolnym w pobliżu Hebronu. Według izraelskiej armii zginęło dwóch żołnierzy w wieku 20 i 23 lat, a trzech kolejnych zostało rannych. Napastnicy zostali zastrzeleni.

Następnie premier Izraela Binjamin Netanjahu nakazał całkowitą blokadę Hebronu. Armia i służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet poinformowały o operacjach w dziesiątkach miejsc. Siły bezpieczeństwa prowadzą przeszukania i przesłuchania, twierdząc, że poszukują i niszczą infrastrukturę terrorystyczną. Zburzyły także budowle, które określiły jako nielegalne i mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.

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Dane dotyczące wysiedlonych rodzin

W rejonie Ein Dir Baha na domach umieszczano znaki X, oznaczające wysiedlenie ludzi, a jeden z budynków prawdopodobnie został zajęty przez wojsko. Właściciel sklepu Szawer at-Tamimi powiedział agencji AFP, że wojskowi obudzili go około pierwszej w nocy i dali jemu oraz innym mieszkańcom dwie godziny na opuszczenie rejonu. Jak stwierdził, zdołał zabrać jedynie ubrania i dokumenty urzędowe.

Gubernator Hebronu Chalid Dudin poinformował o wysiedleniu 150 rodzin. Burmistrz miasta Jusuf al-Dżabari oraz palestyński aktywista Issa Amro oceniają ich liczbę na 250. Al-Dżabari oświadczył, że władze miasta zapewnią przesiedlonym osobom zakwaterowanie i niezbędną pomoc.

Hamas powitał atak na izraelskich wojskowych, nazywając go bohaterską operacją, ale nie przyznał się do odpowiedzialności za niego. Nie było oznak zaangażowania Administracji Palestyńskiej w atak.

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