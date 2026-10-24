Палестинская администрация призвала международное сообщество вмешаться в связи с действиями израильских сил безопасности в Хевроне, Палестина, на оккупированном Израилем Западном берегу. Израильская армия начала в городе операцию, которую называет антитеррористической, после нападения на военных возле Хеврона, сообщает Der Spiegel.

Палестинская администрация заявила, что выселение жителей, снос домов и сооружений, а также блокирование городов в районе Хеврона являются коллективным наказанием. Палестинское министерство иностранных дел потребовало конкретных сдерживающих мер. По мнению администрации, эскалация не обеспечит безопасность или мир, а лишь усилит напряженность.

Нападение на военных и блокада города

В пятницу утром двое мужчин открыли огонь из пистолета и автоматической винтовки по израильским военным на контрольно-пропускном пункте возле Хеврона. По данным израильской армии, погибли двое военнослужащих в возрасте 20 и 23 лет, еще трое получили ранения. Нападавшие были застрелены.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал полностью заблокировать Хеврон. Армия и служба внутренней безопасности Шин-Бет сообщили об операциях в десятках мест. Силовики проводят обыски и допросы, заявляя, что ищут и уничтожают террористическую инфраструктуру. Они также снесли сооружения, которые назвали незаконными и потенциально представляющими угрозу безопасности.

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Данные о выселенных семьях

В районе Эйн-Дир-Баха на домах ставили отметки X, означавшие выселение людей, а одно из зданий, вероятно, заняли военные. Владелец магазина Шавер ат-Тамими рассказал AFP, что военные разбудили его около часа ночи и дали ему и другим жителям два часа, чтобы покинуть район. По его словам, он смог взять только одежду и официальные документы.

Губернатор Хеврона Халед Дудин сообщил о выселении 150 семей. Мэр города Юссеф аль-Джаабари и палестинский активист Исса Амро оценивают их число в 250. Аль-Джаабари заявил, что городские власти обеспечат перемещенных людей жильем и необходимой помощью.

ХАМАС приветствовал нападение на израильских военных, назвав его героической операцией, но не взял на себя ответственность за него. Признаков причастности Палестинской администрации к нападению не было.

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