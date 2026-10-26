Великобритания не присоединится к международному Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), который возглавляет Канада. В то же время Лондон заявил о намерении тесно сотрудничать с Оттавой для достижения целевых показателей расходов НАТО на оборону, сообщает Global News Canada.

Два отдельных механизма

DSRB должен снизить стоимость заимствований для военных расходов благодаря объединению кредитного потенциала государств-союзников. Канада в течение нескольких месяцев пыталась убедить Великобританию присоединиться к этому проекту.

Вместо этого британская сторона развивает собственную инициативу — Многосторонний оборонный механизм. В совместном заявлении стороны отметили, что пришли к выводу о целесообразности развития двух различных, но взаимодополняющих институтов.

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Сотрудничество в сфере инвестиций

Канада и Великобритания договорились разработать рамочный механизм взаимодействия между двумя банками. Согласно совместному заявлению, они будут тесно сотрудничать по инвестиционным возможностям и вызовам.

Штаб-квартира DSRB будет расположена в Канаде. Проект поддерживают, в частности, Бельгия, Турция и Украина.

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