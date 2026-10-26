В Непале назначение поющей монахини Ани Чойинг Дролмы вице-председателем Фонда развития Лумбини вызвало протесты. Кабинет министров назначил ее 16 октября по предложению Министерства культуры, туризма и гражданской авиации на должность, которая оставалась вакантной почти пять месяцев, сообщает Kathmandu Post.

Уже 17 октября кампания Save Lumbini Grand Campaign начала протестные акции и потребовала отменить назначение. Координатор движения Акрам Хан заявил, что участники будут проводить публичные собрания, пресс-конференции, митинги и сидячие протесты, пока решение не будет отменено.

Требования протестующих

Представители кампании утверждают, что власти проигнорировали местных интеллектуалов, исследователей буддизма и других кандидатов. Сокоординатор движения Рам Бикас Чаудхари заявил, что назначение Дролмы усилило подозрения активистов, которые ранее просили министра Хадгу Раджа Пауделя выбрать местного кандидата.

Протестующие также поднимают вопросы об обстоятельствах получения ею непальского гражданства. Они ссылаются на мемуары Дролмы, где указано, что ее родители прибыли в Непал как тибетские беженцы, и требуют разъяснить публичные обвинения в том, что она якобы предоставила ложные сведения при оформлении гражданства.

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Переводы из Гонконга

Критики также упоминают расследование 2018 года в отношении 1 649 940 долларов, которые поступили на банковский счет Дролмы тремя платежами от двух граждан Гонконга. Департамент расследований по делам об отмывании денег открыл дело, а подразделение финансовой разведки центрального банка параллельно проверяло операции. Непальский центральный банк остановил эти три перевода.

Дролма заявила, что все вопросы, касающиеся ее, уже урегулированы, а средства предназначались для школы монахинь Arya Tara School в Фарпинге, которой она руководит с 2000 года. Она также сообщила, что в ближайшее время поедет в Лумбини, чтобы вступить в должность.

По словам неназванного сотрудника Департамента расследований по делам об отмывании денег, дело отложили после одного этапа проверки, а в 2019 году было принято решение временно не продолжать расследование. Он отметил, что материалы могут возобновить только в случае появления новых доказательств.

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