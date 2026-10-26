在尼泊尔，歌手兼尼姑阿尼·确英·德罗尔玛被任命为蓝毗尼发展基金会副主席，引发了抗议。内阁根据文化、旅游和民航部的提议，于10月16日任命她担任这一已空缺近五个月的职位，《加德满都邮报》报道。

早在10月17日，Save Lumbini Grand Campaign便开始抗议活动，并要求撤销这项任命。该运动协调人阿克拉姆·汗表示，参与者将举行公开集会、新闻发布会、示威集会和静坐抗议，直至该决定被撤销。

抗议者的诉求

该运动代表称，当局忽视了当地知识分子、佛教研究人员及其他候选人。该运动联合协调人拉姆·比卡斯·乔杜里表示，德罗尔玛的任命加深了活动人士的疑虑；他们此前曾要求部长卡德加·拉杰·保德尔选择一名当地候选人。

抗议者还对她获得尼泊尔国籍的情况提出质疑。他们援引德罗尔玛的回忆录，其中提到她的父母作为藏族难民来到尼泊尔，并要求澄清有关她在申请国籍时涉嫌提供虚假信息的公开指控。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

来自香港的汇款

批评者还提及2018年针对1649940美元的调查，这笔资金由两名香港公民分三笔汇入德罗尔玛的银行账户。反洗钱调查部门立案调查，中央银行的金融情报部门也同时审查这些交易。尼泊尔中央银行叫停了这三笔汇款。

德罗尔玛表示，所有与她有关的问题都已得到解决，这些资金原本用于她自2000年以来管理的位于帕尔平的尼姑学校Arya Tara School。她还表示，自己将于近期前往蓝毗尼履职。

据反洗钱调查部门一名未具名官员称，该案在完成一个阶段的审查后被搁置，2019年作出暂时不继续调查的决定。他表示，只有出现新证据时，相关材料才可能重启。

关注我们在