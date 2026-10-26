W Nepalu nominacja śpiewającej mniszki Ani Czhojing Drolmy na stanowisko wiceprzewodniczącej Funduszu Rozwoju Lumbini wywołała protesty. Gabinet ministrów powołał ją 16 października, na wniosek Ministerstwa Kultury, Turystyki i Lotnictwa Cywilnego, na stanowisko, które pozostawało nieobsadzone przez niemal pięć miesięcy, informuje Kathmandu Post.

Już 17 października kampania Save Lumbini Grand Campaign rozpoczęła akcje protestacyjne i zażądała unieważnienia nominacji. Koordynator ruchu Akram Khan oświadczył, że uczestnicy będą organizować zgromadzenia publiczne, konferencje prasowe, wiece i protesty siedzące, dopóki decyzja nie zostanie cofnięta.

Żądania protestujących

Przedstawiciele kampanii twierdzą, że władze zignorowały lokalnych intelektualistów, badaczy buddyzmu i innych kandydatów. Współkoordynator ruchu Ram Bikas Chaudhari powiedział, że nominacja Drolmy wzmocniła podejrzenia aktywistów, którzy wcześniej prosili ministra Khadgę Raja Paudela o wybór lokalnego kandydata.

Protestujący podnoszą również kwestie dotyczące okoliczności uzyskania przez nią nepalskiego obywatelstwa. Powołują się na wspomnienia Drolmy, w których zaznaczono, że jej rodzice przybyli do Nepalu jako tybetańscy uchodźcy, i domagają się wyjaśnienia publicznych oskarżeń o rzekome podanie fałszywych danych podczas ubiegania się o obywatelstwo.

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Przelewy z Hongkongu

Krytycy wspominają także o dochodzeniu z 2018 roku dotyczącym 1 649 940 dolarów, które wpłynęły na konto bankowe Drolmy w trzech płatnościach od dwóch obywateli Hongkongu. Departament Dochodzeń w sprawie Prania Pieniędzy wszczął sprawę, a jednostka wywiadu finansowego banku centralnego równolegle sprawdzała transakcje. Nepalski bank centralny wstrzymał te trzy przelewy.

Drolma oświadczyła, że wszystkie kwestie jej dotyczące zostały już uregulowane, a środki były przeznaczone dla szkoły mniszek Arya Tara School w Pharpingu, którą prowadzi od 2000 roku. Poinformowała również, że w najbliższym czasie uda się do Lumbini, aby objąć stanowisko.

Według nienazwanego urzędnika Departamentu Dochodzeń w sprawie Prania Pieniędzy sprawę odłożono po jednym etapie kontroli, a w 2019 roku podjęto decyzję o tymczasowym niekontynuowaniu dochodzenia. Zaznaczył, że materiały mogą zostać wznowione tylko w przypadku pojawienia się nowych dowodów.

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