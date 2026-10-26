В Австралии полиция штата Виктория расследует сообщение о предполагаемой угрозе министру служб экстренного реагирования Полу Эдбруку. По словам министра, в субботу он обнаружил пулю на капоте своего автомобиля.

Пуля с надписью и номером пожарного

Эдбрук — бывший пожарный и депутат парламента штата от округа Франкстон. Он обнаружил предмет, когда вернулся к автомобилю. По данным ABC News, на пуле были выгравированы слово «RAT» и бывший служебный номер Эдбрука как пожарного.

Министр заявил, что небольшая часть людей в Объединённом профсоюзе пожарных считает угрозы и запугивание допустимыми, однако это не представляет всех пожарных. Он назвал инцидент новым крайним проявлением в ряду угрожающего поведения в отношении политиков и сообщил, что о нём проинформировали полицию.

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Расследование полиции

Полиция Виктории подтвердила, что её подразделение по оценке угроз изучает сообщение об угрозе члену парламента штата, которая предположительно произошла в более широком районе Франкстона. Детективы устанавливают обстоятельства инцидента.

Объединённый профсоюз пожарных с 2021 года находится в трудовом споре с пожарно-спасательной службой Виктории. Сейчас профсоюз обратился в Комиссию по справедливому труду по поводу коллективного трудового соглашения. ABC News обратилось к профсоюзу за комментарием.

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