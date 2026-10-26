20 октября в Южную Корею репатриировали мужчину в возрасте от 80 до 89 лет, которого подозревают в перевозке наркотиков для наркогруппировки в начале 2000-х годов. Он скрывался в Гане около 22 лет, сообщает Korea Herald со ссылкой на Национальное полицейское агентство Южной Кореи.

Подозрение в перевозке кокаина

По данным полиции, в 2002–2004 годах мужчина работал надзирателем на рыболовецком судне дальнего плавания. Его подозревают в том, что он пять раз перевозил наркотики в международных водах у побережья Южной Америки по поручению организации, занимавшейся наркотрафиком, и получал за это оплату.

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Правоохранители считают, что речь идет о 5385 килограммах кокаина. Стоимость этой партии полиция оценила примерно в 4,8 трлн вон, или $3,6 млрд.

Розыск через Интерпол

Как сообщило Национальное полицейское агентство, подозреваемый выехал в Гану примерно в 2004 году после задержания его сообщников. В стране он жил как незадокументированный мигрант. Береговая охрана Пусана объявила его в розыск через Интерпол, а полиция Южной Кореи установила его местонахождение благодаря обмену информацией с ганскими правоохранительными органами. После депортации из Ганы его доставили в Южную Корею при координации с береговой охраной Пусана.

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