20 października do Korei Południowej repatriowano mężczyznę w wieku od 80 do 89 lat, podejrzanego o przewożenie narkotyków dla grupy zajmującej się handlem narkotykami na początku lat 2000. Przez około 22 lata ukrywał się w Ghanie, informuje Korea Herald, powołując się na Narodową Agencję Policji Korei Południowej.

Podejrzenie o przewożenie kokainy

Według policji w latach 2002–2004 mężczyzna pracował jako nadzorca na dalekomorskim statku rybackim. Jest podejrzewany o to, że pięć razy przewoził narkotyki na wodach międzynarodowych w pobliżu Ameryki Południowej na zlecenie organizacji zajmującej się handlem narkotykami i otrzymywał za to wynagrodzenie.

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Funkcjonariusze uważają, że chodzi o 5385 kilogramów kokainy. Policja oszacowała wartość tej partii na około 4,8 bln wonów, czyli 3,6 mld dolarów.

Poszukiwany przez Interpol

Jak poinformowała Narodowa Agencja Policji, podejrzany wyjechał do Ghany około 2004 roku po zatrzymaniu jego wspólników. W kraju tym żył jako nieudokumentowany migrant. Straż Przybrzeżna w Pusanie wydała za nim list gończy za pośrednictwem Interpolu, a policja Korei Południowej ustaliła jego miejsce pobytu dzięki wymianie informacji z ghańskimi organami ścigania. Po deportacji z Ghany został przewieziony do Korei Południowej w koordynacji ze Strażą Przybrzeżną w Pusanie.

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