Koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przeprowadziła w poniedziałek rano uderzenia na stolicę Jemenu, Sanę, i oświadczyła, że zniszczyła dwie wyrzutnie rakiet balistycznych używane przez Hutich. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency.

Oświadczenie koalicji

Rzecznik koalicji Turki al-Maliki powiedział, że Huti mieli rzekomo wykorzystać jedną z wyrzutni do ataku na stolicę Arabii Saudyjskiej, Rijad, w ciągu ostatnich godzin. Według niego koalicja kontynuuje operacje mające na celu rozmontowanie sieci rakiet balistycznych Hutich.

Operacja armii jemeńskiej

W niedzielę armia jemeńska poinformowała o „zneutralizowaniu” około 218 bojowników i dowódców polowych Hutich w ramach 753 operacji w ciągu poprzednich 24 godzin. Oświadczyła również, że zniszczono lub uszkodzono 78 pojazdów wojskowych i jednostek uzbrojenia.

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Według armii operacje w ramach „Operacji Świt Jemenu” były wymierzone w wysunięte stanowiska dowodzenia, umocnienia, stanowiska ogniowe, zgrupowania wojsk, posiłki i pojazdy zaopatrzeniowe. Wojsko oświadczyło również, że uderzenia zakłóciły przemieszczanie się posiłków Hutich na linię frontu oraz wsparły rajdy i ataki lądowe sił rządowych.

Armia nie sprecyzowała, ilu z 218 „zneutralizowanych” zostało zabitych, a ilu rannych. Huti nie skomentowali tych doniesień do czasu publikacji.

Jemen pozostaje w konflikcie od 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę i szereg prowincji. W 2015 roku koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej interweniowała, wspierając międzynarodowo uznawany rząd.

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