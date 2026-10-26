W Gilgit-Baltistanie, regionie Pakistanu, władze uruchomiły program zapewniający lokalnym rolnikom certyfikowane nasiona pszenicy z 50-procentową dopłatą. Wartość projektu szacowana jest na 140 mln rupii, informuje Dawn.

Nasiona zostaną zakupione w Pendżabie

Według Usmana Ahmeda, sekretarza Departamentu Rolnictwa, Hodowli Zwierząt i Rybołówstwa Gilgit-Baltistanu, w ramach programu wysokiej jakości certyfikowane nasiona zostaną zakupione w prowincji Pendżab. Planowane jest ich rozdzielenie między rolników we wszystkich okręgach Gilgit-Baltistanu.

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Inicjatywa jest realizowana w ramach inicjatywy głównego ministra na rzecz rozwoju rolnictwa, zgodnie ze specjalnymi instrukcjami głównego ministra Amjada Hussaina. Ahmed oświadczył, że władze regionalne postrzegają ten krok jako część działań na rzecz osiągnięcia samowystarczalności w rolnictwie i wsparcia lokalnych rolników.

Rejestracja przez portal i biura rolnicze

Aby otrzymać dotowane nasiona, departament rolnictwa otworzył portal internetowy. Według Ahmeda mechanizm ten ma uczynić proces wygodnym i przejrzystym. Rolnicy, którzy nie mogą skorzystać z portalu, mogą zarejestrować się za pośrednictwem biur zastępców dyrektorów ds. rolnictwa lub urzędników rolnych w swoich okręgach.

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