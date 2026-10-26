В Пакистане запустили программу субсидированных семян пшеницы — Dawn

В Гилгит-Балтистане, регионе Пакистана, власти запустили программу обеспечения местных фермеров сертифицированными семенами пшеницы с субсидией 50%. Стоимость проекта оценивается в 140 млн рупий, сообщает Dawn.

Семена закупят в Пенджабе

По словам секретаря департамента сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Гилгит-Балтистана Усмана Ахмеда, в рамках программы высококачественные сертифицированные семена закупят в провинции Пенджаб. Их планируют распределить среди фермеров во всех округах Гилгит-Балтистана.

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Инициатива реализуется в рамках инициативы главного министра по развитию сельского хозяйства по специальным указаниям главного министра Амджада Хуссейна. Ахмед заявил, что региональные власти рассматривают этот шаг как часть работы по достижению самообеспеченности в сельском хозяйстве и поддержке местных фермеров.

Регистрация через портал и сельскохозяйственные офисы

Для получения субсидированных семян аграрный департамент открыл онлайн-портал. По словам Ахмеда, этот механизм должен сделать процесс удобным и прозрачным. Фермеры, которые не могут воспользоваться порталом, могут зарегистрироваться через офисы заместителей директоров сельского хозяйства или аграрных служащих в своих округах.

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