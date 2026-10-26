У Пакистані запустили програму субсидованого насіння пшениці — Dawn

У Гілгіт-Балтистані, регіоні Пакистану, влада запустила програму забезпечення місцевих фермерів сертифікованим насінням пшениці із субсидією 50%. Вартість проєкту оцінюють у 140 млн рупій, повідомляє Dawn.

Насіння закуплять у Пенджабі

За словами секретаря департаменту сільського господарства, тваринництва та рибальства Гілгіт-Балтистану Усмана Ахмеда, у межах програми високоякісне сертифіковане насіння закуплять у провінції Пенджаб. Його планують розподілити між фермерами в усіх округах Гілгіт-Балтистану.

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Ініціативу реалізують у межах ініціативи головного міністра з розвитку сільського господарства за спеціальними вказівками головного міністра Амджада Хуссейна. Ахмед заявив, що регіональна влада розглядає цей крок як частину роботи для досягнення самозабезпечення в сільському господарстві та підтримки місцевих фермерів.

Реєстрація через портал і аграрні офіси

Для отримання субсидованого насіння аграрний департамент відкрив онлайн-портал. За словами Ахмеда, цей механізм має зробити процес зручним і прозорим. Фермери, які не можуть скористатися порталом, можуть зареєструватися через офіси заступників директорів сільського господарства або аграрних службовців у своїх округах.

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