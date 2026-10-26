W Arabii Saudyjskiej dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa oświadczyła, że 26 października 2026 roku przechwyciła rakietę balistyczną wystrzeloną przez jemeńskich Huti. Ugrupowanie wcześniej poinformowało o nowym ataku na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie.

Oświadczenie koalicji

O przechwyceniu rakiety poinformowała koalicja, pisze The Hindu. Wydanie nie podaje szczegółów dotyczących miejsca przechwycenia rakiety ani możliwych skutków jej wystrzelenia. The Hindu charakteryzuje Huti jako ugrupowanie wspierane przez Iran.

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Wybuchy w Rijadzie

Operacja odbyła się dzień po wybuchach w saudyjskiej stolicy. Władze rozesłały mieszkańcom Rijadu wiadomości tekstowe z ostrzeżeniem o wrogim zagrożeniu z powietrza skierowanym przeciwko miastu.

Huti wcześniej przeprowadzali serie uderzeń na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida. Wśród nich był atak w tym miesiącu, w wyniku którego, według źródła, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

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