加迪·艾森科特在竞选中诉诸摩洛哥根源——德国之声

在以色列选举前夕，加迪·艾森科特在斯代罗特的竞选活动中强调了自己的摩洛哥出身。该市被视为总理本雅明·内塔尼亚胡所属右翼利库德集团的堡垒之一。正如德国之声报道，在城市郊区的竞选海报中，艾森科特的自由派政党“亚沙尔”的宣传材料尤为显眼。

海报使用了“Rosh Memshala Dialna”这一口号。它将希伯来语中“总理”一词与摩洛哥阿拉伯语词汇Dialna结合在一起，后者意为“自己人”或“我们自己的”。斯代罗特位于内盖夫沙漠，距特拉维夫以南约75公里，距加沙地带边界1公里。该市居住着规模可观的摩洛哥裔犹太人社区，斯代罗特本身已成为以色列摩洛哥犹太文化的象征之一。

押注身份认同

2022年，利库德集团在斯代罗特获得了超过40%的选票，而在全国范围内，有23%的选民投票支持该党。艾森科特的竞选团队还指责利库德集团排挤米兹拉希政治人物——他们主要是来自中东和北非国家的犹太人。据估计，米兹拉希犹太人约占以色列犹太人口的一半，即约400万人。

右翼记者伊农·马加尔在电视节目中称，艾森科特据称受精英阿什肯纳兹犹太人操控，并称他为猴子。具有欧洲血统的内塔尼亚胡谴责了这一言论。

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出生于摩洛哥的记者、前议员丹尼尔·本-西蒙表示，使用Dialna一词是重要的象征性一步。他说，以色列社会长期试图抹去来自北非犹太人的阿拉伯身份认同。本-西蒙认为，这种言辞使人们能够公开结合以色列和摩洛哥身份认同。

斯代罗特的历史

以色列建国后，许多来自阿拉伯语国家的犹太人被安置到马阿巴罗特——临时过渡营地；这些营地往往地处偏远，基础设施不足。此后，其中一些定居点发展为发展城镇，据该媒体称，它们获得的资金少于该国中部地区。斯代罗特是最知名的此类城市之一。

过去二十年间，由于靠近加沙，该市经常遭受哈马斯的火箭弹袭击。在哈马斯于2023年10月7日领导的袭击中，斯代罗特有50多人死亡。此后三年间，该市人口增加约5000人，达到4万居民。与此同时，倾向于支持比撒列·斯莫特里赫领导的“宗教犹太复国主义”党的民族宗教社群在该市的影响力正在增强；该党是内塔尼亚胡联盟的一部分。

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