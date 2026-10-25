Накануне выборов в Израиле Гади Айзенкот сделал акцент на своем марокканском происхождении в ходе предвыборной кампании в Сдероте — городе, который считают одним из бастионов правой партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как сообщает Deutsche Welle, среди агитационных плакатов на окраинах города особенно заметны материалы либеральной партии Айзенкота «Яшар».

На плакатах используется лозунг «Rosh Memshala Dialna». Он сочетает слово «премьер-министр» на иврите и слово Dialna на марокканском арабском, означающее «свой» или «наш собственный». Сдерот расположен в пустыне Негев, примерно в 75 километрах к югу от Тель-Авива и в километре от границы с сектором Газа. В городе живет значительная община евреев марокканского происхождения, а сам Сдерот стал одним из символов марокканско-еврейской культуры в Израиле.

Ставка на идентичность

В 2022 году «Ликуд» получил в Сдероте более 40% голосов, тогда как по стране за партию проголосовали 23% избирателей. Кампания Айзенкота также обвинила «Ликуд» в отстранении политиков-мизрахи — евреев, которые преимущественно происходят из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По оценкам, мизрахи составляют около половины еврейского населения Израиля, или примерно 4 миллиона человек.

Правый журналист Инон Магаль в телеэфире заявил, что Айзенкотом якобы управляют элитарные ашкенази, и назвал его обезьяной. Нетаньяху, имеющий европейское происхождение, осудил это высказывание.

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Журналист и бывший депутат парламента Даниэль Бен-Симон, родившийся в Марокко, сказал, что использование слова Dialna является важным символическим шагом. По его словам, израильское общество долгое время пыталось стереть арабскую идентичность евреев из Северной Африки. Бен-Симон считает, что такая риторика позволяет публично сочетать израильскую и марокканскую идентичности.

История Сдерота

После основания Израиля многих евреев из арабоязычных стран направляли в маабарот — временные транзитные лагеря, часто удаленные и с недостаточной инфраструктурой. Впоследствии часть таких поселений стала городами развития, которые, по данным издания, получали меньше финансирования, чем центральные регионы страны. Сдерот является одним из наиболее известных таких городов.

За последние два десятилетия город часто подвергался ракетным атакам ХАМАС из-за близости к Газе. Во время нападений под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года в Сдероте погибли более 50 человек. В течение следующих трех лет население города выросло примерно на 5 тысяч — до 40 тысяч жителей. В то же время в городе усиливается влияние национально-религиозной общины, склонной поддерживать партию «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича, входящую в коалицию Нетаньяху.

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