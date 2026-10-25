W przededniu wyborów w Izraelu Gadi Eisenkot podkreślił swoje marokańskie pochodzenie podczas kampanii w Sderot, mieście uznawanym za jeden z bastionów prawicowej partii Likud premiera Binjamina Netanjahu. Jak informuje Deutsche Welle, wśród plakatów wyborczych na obrzeżach miasta szczególnie widoczne są materiały liberalnej partii Eisenkota Jasz ar.

Na plakatach użyto hasła „Rosh Memshala Dialna”. Łączy ono hebrajskie słowo oznaczające „premiera” z marokańskoarabskim słowem Dialna, które oznacza „swój” lub „nasz własny”. Sderot leży na pustyni Negew, około 75 kilometrów na południe od Tel Awiwu i kilometr od granicy ze Strefą Gazy. W mieście mieszka znacząca społeczność Żydów pochodzenia marokańskiego, a samo Sderot stało się jednym z symboli marokańsko-żydowskiej kultury w Izraelu.

Stawka na tożsamość

W 2022 roku Likud uzyskał w Sderot ponad 40% głosów, podczas gdy w skali kraju na partię zagłosowało 23% wyborców. Kampania Eisenkota oskarżyła również Likud o odsuwanie polityków mizrachi — Żydów pochodzących głównie z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Według szacunków Mizrachim stanowią około połowy żydowskiej ludności Izraela, czyli około 4 milionów osób.

Prawicowy dziennikarz Yinon Magal powiedział na antenie telewizyjnej, że Eisenkotem rzekomo sterują elitarni Aszkenazyjczycy, i nazwał go małpą. Netanjahu, który ma europejskie pochodzenie, potępił tę wypowiedź.

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Dziennikarz i były deputowany Daniel Ben-Simon, urodzony w Maroku, powiedział, że użycie słowa Dialna jest ważnym krokiem symbolicznym. Według niego izraelskie społeczeństwo przez długi czas próbowało wymazać arabską tożsamość Żydów z Afryki Północnej. Ben-Simon uważa, że taka retoryka pozwala publicznie łączyć tożsamość izraelską i marokańską.

Historia Sderot

Po powstaniu Izraela wielu Żydów z krajów arabskojęzycznych kierowano do ma'abarot — tymczasowych obozów tranzytowych, często oddalonych i o niewystarczającej infrastrukturze. Z czasem część takich osiedli stała się miastami rozwoju, które, według publikacji, otrzymywały mniej finansowania niż centralne regiony kraju. Sderot jest jednym z najbardziej znanych takich miast.

W ciągu ostatnich dwóch dekad miasto często doświadczało ataków rakietowych Hamasu ze względu na bliskość Gazy. Podczas ataków kierowanych przez Hamas 7 października 2023 roku w Sderot zginęło ponad 50 osób. W ciągu kolejnych trzech lat liczba mieszkańców miasta wzrosła o około 5 tysięcy, do 40 tysięcy. Jednocześnie w mieście rośnie wpływ społeczności narodowo-religijnej, która jest skłonna popierać partię Religijny Syjonizm Becalela Smotricza, wchodzącą w skład koalicji Netanjahu.

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