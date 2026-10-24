在以色列特拉维夫，数千人于周六、即大选前三天参加了反政府示威。示威者要求就未能阻止2023年10月7日哈马斯发动的袭击承担责任，这次袭击后加沙战争爆发，France 24报道。

要求展开调查

此次抗议由“十月委员会”组织，该组织由10月7日遇难者和被巴勒斯坦武装分子劫持的人质的家属成立。集会前夕，该组织表示，此次活动应成为为期三年的争取查明真相、追究责任和成立国家调查委员会斗争的高潮。

据法新社记者报道，参与者从市中心的拉宾广场游行至人质广场，集会原定在那里举行。该地点此前曾是反政府抗议活动的中心，抗议者要求释放在加沙被扣为人质的人员。

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紧张的选战

预计反对党主要代表将加入示威。周五晚间禁止发布民调数据的期限开始前公布的最新民调显示，总理本雅明·内塔尼亚胡的右翼阵营与其来自中间偏右阵营的主要竞争对手加迪·艾森科特的阵营，支持率大致相当。根据这些民调，两个阵营均未能赢得议会多数席位。

“十月委员会”还向警方通报了政府支持者可能进行挑衅的情况。内塔尼亚胡政府拒绝成立独立委员会，转而提议成立一个政治委员会，其中一半成员由执政联盟任命，另一半由反对派议员任命。反对派领导人表示，他们将抵制由政治人士组成的委员会。

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