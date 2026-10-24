W Tel Awiwie w Izraelu tysiące osób w sobotę wzięły udział w antyrządowej demonstracji na trzy dni przed wyborami powszechnymi. Uczestnicy akcji domagali się odpowiedzialności za niezdolność do zapobieżenia atakowi Hamasu z 7 października 2023 roku, po którym rozpoczęła się wojna w Gazie, podaje France 24.

Żądanie śledztwa

Protest zorganizowała Rada Października — stowarzyszenie utworzone przez rodziny zabitych oraz zakładników uprowadzonych przez palestyńskich bojowników 7 października. Przed wiecem organizacja oświadczyła, że akcja ma stać się kulminacją trzyletniej walki o ustalenie prawdy, odpowiedzialność oraz powołanie państwowej komisji śledczej.

Według korespondenta AFP uczestnicy przemaszerowali z centralnego placu Rabina na Plac Zakładników, gdzie miał odbyć się wiec. Miejsce to było wcześniej ośrodkiem antyrządowych protestów domagających się uwolnienia osób przetrzymywanych jako zakładnicy w Gazie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Napięta walka wyborcza

Oczekiwano, że do demonstracji dołączą czołowi przedstawiciele partii opozycyjnych. Ostatnie sondaże opublikowane przed rozpoczęciem w piątek wieczorem okresu zakazu publikowania danych sondażowych wskazywały na mniej więcej równe poparcie dla prawicowego bloku premiera Benjamina Netanjahu i bloku jego głównego rywala z obozu centroprawicowego, Gadiego Eisenkota. Według tych sondaży żaden z bloków nie zdobywał większości miejsc w parlamencie.

Rada Października poinformowała również policję o możliwych prowokacjach ze strony zwolenników rządu. Rząd Netanjahu odmawia powołania niezależnej komisji, proponując zamiast tego utworzenie komisji politycznej, której połowę członków mianowałaby rządząca koalicja, a drugą połowę — posłowie opozycji. Liderzy opozycji oświadczyli, że zbojkotują komisję utworzoną przez polityków.

Czytaj nas na