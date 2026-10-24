В Судане в результате ударов беспилотников с 1 по 21 октября погибли как минимум 306 человек, еще сотни получили ранения. Об этом 23 октября сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, передает The Rio Times.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что беспилотники уже становятся причиной большинства связанных с конфликтом смертей среди гражданского населения в Судане в этом году. По данным ООН, удары наносили как суданская армия, так и военизированные Силы быстрого реагирования. Среди целей были жилые дома, рынки, больницы, места пребывания перемещенных лиц, электростанции и источники воды.

Наибольшие потери

Самым смертоносным эпизодом стал повторный удар по транспортному грузовику в Дибаби, штате Западный Кордофан, 18 октября. ООН насчитала как минимум 139 погибших. Источники Reuters оценивали число жертв этого нападения в 145 человек.

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На следующий день беспилотник атаковал рынок Амиет в спорном районе Абьей, на который претендуют Судан и Южный Судан. ООН сообщила о более чем 80 погибших, тогда как исполняющий обязанности министра информации Абьея назвал Reuters цифру в 153 жертвы. Организация «Врачи без границ» заявила, что оказала помощь более чем 20 пострадавшим, в том числе людям с ожогами. По словам чиновника Абьея, около 8 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Споры об ответственности

Министерство иностранных дел Южного Судана обвинило в ударе по рынку суданскую армию и вызвало посла Судана. МИД Судана 22 октября заявил, что армия не имеет отношения к инциденту.

Неназванный высокопоставленный представитель суданских военных в комментарии Associated Press утверждал, что армия якобы атаковала топливные цистерны, прибывшие из Южного Судана для Сил быстрого реагирования. Это утверждение не было независимо подтверждено. Параллельная администрация, связанная с Силами быстрого реагирования, призвала ООН провести расследование.

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