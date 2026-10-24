В Киминини, Кения, губернатор округа Транс-Нзойя Джордж Натембея поссорился с депутатом парламента от Киминини Какаем Бисау во время похорон Буруди Набверы — первого посла Кении в Соединенных Штатах. Инцидент произошел 24 октября 2026 года, когда Бисау, который вел выступления политиков, пытался контролировать время речи губернатора, сообщает Nation Kenya.

Спор во время выступления

По данным издания, Натембея резко отреагировал на действия депутата, заявив, что тот его унижает, и приказал ему сесть. К трибуне подошли охранники губернатора и депутата, чтобы успокоить ситуацию.

Сторонники различных политических лагерей среди участников похорон скандировали, пытаясь разрядить напряженность. Член семьи Набверы вмешался и потребовал дать губернатору закончить выступление.

После выступления Натембея покинул церемонию вместе с депутатами Джеком Вамбокой и Маджимбо Каласингой. Бисау, которого издание называет критиком губернатора, обвинил Натембею в нападках на президента Уильяма Руто и заявил, что готов противостоять ему на всеобщих выборах 2027 года.

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Призывы к единству лухья

Во время похорон политики и представители общины также говорили о президентских выборах 2027 года. Лидеры лухья призвали общину выдвинуть кандидата на пост президента и голосовать консолидированно.

Натембея заявил, что поддерживает президентские амбиции Эдвина Сифуны, и сказал, что тот проводит консультации с представителями Объединенной оппозиции. Депутаты Вамбока и Каласинга также выразили поддержку Сифуне и призвали других лидеров лухья объединить общину.

Председатель Форума старейшин лухья Ноа Векеса, а также Фред Гумо и Мусикари Комбо заявили о поддержке единства общины перед выборами. Участники церемонии почтили Набверу как человека высокой порядочности, интеллектуала и миротворца, ценившего диалог.

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