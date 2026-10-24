在肯尼亚基米尼尼，跨恩佐亚县州长乔治·纳特姆贝亚在肯尼亚首任驻美国大使布鲁迪·纳布韦拉的葬礼上，与基米尼尼议员卡凯·比绍发生争执。事件发生于2026年10月24日，当时负责主持政治人物发言的比绍试图控制州长发言的时间，Nation Kenya报道。

发言期间的争执

据该媒体报道，纳特姆贝亚对这名议员的行为作出强烈反应，称对方是在羞辱他，并命令其坐下。州长和议员的安保人员走近讲台，以平息局势。

葬礼参与者中不同政治阵营的支持者高喊口号，试图缓和紧张气氛。纳布韦拉的一名家属介入，要求让州长完成发言。

发言结束后，纳特姆贝亚与议员杰克·万博卡和马金博·卡拉辛加一同离开仪式。该媒体称比绍为州长的批评者；他指责纳特姆贝亚攻击总统威廉·鲁托，并表示准备在2027年大选中与其对决。

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呼吁卢希亚人团结

葬礼期间，政治人物和社区代表也谈及2027年总统选举。卢希亚领导人呼吁该社区推出总统候选人，并集中投票。

纳特姆贝亚表示，他支持埃德温·西富纳的总统抱负，并称后者正与联合反对派代表进行磋商。议员万博卡和卡拉辛加也表示支持西富纳，并呼吁其他卢希亚领导人团结社区。

卢希亚长老论坛主席诺亚·韦克萨，以及弗雷德·古莫和穆西卡里·孔博，均表示支持在选举前实现社区团结。仪式参与者缅怀纳布韦拉，称他是一位具有高度正直品格的人、知识分子和重视对话的和平缔造者。

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