Движение хуситов заявило о как минимум 12 погибших и нескольких раненых после авиаудара к западу от столицы Йемена Саны. Хуситы возложили ответственность за атаку на Саудовскую Аравию, сообщает Der Spiegel.

Ракетные атаки на Саудовскую Аравию

Через несколько часов после сообщения об авиаударе йеменские хуситы объявили об атаках на территории Саудовской Аравии. Их военный представитель Яхья Сари заявил, что целями были международный аэропорт Эр-Рияда, объект нефтяной компании Aramco, нефтеперерабатывающий завод и трубопровод с востока на запад страны.

Саудовская гражданская оборона сообщила о перехвате двух баллистических ракет. Утром того же дня служба также ненадолго предупреждала о возможных воздушных атаках.

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Сообщения об ударах в Йемене

Очевидцы рассказали об авиаударах к западу от Саны и дыме, поднимавшемся в этой местности. Хуситский телеканал Al Masirah сообщил, что портовый город Моха подвергся примерно 20 авиаударам. Саудовская сторона на тот момент не подтверждала эти атаки.

Поддерживаемое Саудовской Аравией правительство Йемена, со своей стороны, заявило, что по позициям береговой охраны в южном портовом городе Аден были выпущены еще три ракеты. По данным издания, гражданская война в Йемене вновь обострилась на фоне войны с Ираном: поддерживаемые Ираном хуситы в ходе наступления захватили значительные территории западного побережья Красного моря.

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